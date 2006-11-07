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    КДК закрыл боковые трибуны «Спартака» на кубковый матч с «Уралом». Одна трибуна уже была закрыта на игре с «Анжи»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп Кубок России дисквалификации болельщики Урал Анжи КДК РФС Открытие Арена Рауль Рианчо Чемпионат.com Футбол

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании «Спартака» по итогам расследования событий на матче 1/8 финала Олимп Кубка России против «Анжи» (1:0).

    «В адрес «Анжи» были нецензурные кричалки. Мы получили письмо от Смертина с просьбой рассмотреть поведение болельщиков «Спартака». Были массовые оскорбления команды «Анжи». Также есть видеозапись, на которой слышны оскорбления команды «Анжи» по происхождению.

    Это уже не первое нарушение, а рецидив. Пятое нарушение за два года. Решение: за пиротехнику «Спартак» оштрафован на 80 тысяч рублей. Рианчо оштрафован на 3 тысячи за выход за пределы технической зоны.

    За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по происхождению, «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей, также решено запретить допуск на трибуны «Б» и «Д» на один ближайший матч Кубка России», – сказал Григорьянц.

    На матче с «Анжи» трибуна «Б», где собираются активные фанаты «Спартака», была закрыта, но клуб выдал обладателям абонементов бесплатные билеты на трибуну «Д».

    Следующий домашний кубковый матч «Спартак» проведет с «Уралом» 5 или 6 декабря.

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