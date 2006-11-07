Football Leaks: Гвардиола подписал контракт с «Ман Сити» в октябре 2015 года, будучи тренером «Баварии»

«Манчестер Сити» тайно подписал контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

По данным Football Leaks, операция по найму Гвардиолы была секретной. Каталонец подписал контракт с 10 октября 2015 года – всего через 2 месяца после того, как начал сезон с «Баварией».

В первый сезон в «Манчестер Сити» Гвардиола заработал 13,5 миллиона фунтов, через год сумма выросла до 16,75 миллиона.

Английский клуб публично не объявлял о раннем подписании контракта. Несколько недель спустя после тайной сделки журналист Sunday Mirror написал, что спортивный директор «Сити» встретился с Гвардиолой в Барселоне, и предположил, что стороны договорились о контракте.



На сообщения журналиста быстро отреагировал глава пресс-службы «Манчестер Сити» Саймон Хегги. «Я позвоню ему и скажу, что мы хотим, чтобы заметку удалили», – заявил Хегги в переписке с представителями клуба. Также глава пресс-службы обратился в другие медиа с просьбой проигнорировать данную информацию.