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    Football Leaks: Гвардиола подписал контракт с «Ман Сити» в октябре 2015 года, будучи тренером «Баварии»

    Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Чики Бегиристайн Пеп Гвардиола Футбол

    «Манчестер Сити» тайно подписал контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    По данным Football Leaks, операция по найму Гвардиолы была секретной. Каталонец подписал контракт с «Ман Сити» 10 октября 2015 года – всего через 2 месяца после того, как начал сезон с «Баварией».

    В первый сезон в «Манчестер Сити» Гвардиола заработал 13,5 миллиона фунтов, через год сумма выросла до 16,75 миллиона.

    Английский клуб публично не объявлял о раннем подписании контракта. Несколько недель спустя после тайной сделки журналист Sunday Mirror написал, что спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн встретился с Гвардиолой в Барселоне, и предположил, что стороны договорились о контракте.
     
    На сообщения журналиста быстро отреагировал глава пресс-службы «Манчестер Сити» Саймон Хегги. «Я позвоню ему и скажу, что мы хотим, чтобы заметку удалили», – заявил Хегги в переписке с представителями клуба. Также глава пресс-службы обратился в другие медиа с просьбой проигнорировать данную информацию.

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