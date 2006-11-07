ФСБ предотвратила теракты с использованием дронов во время ЧМ-2018 и хочет регулировать их использование

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал об итогах работы ведомства во время .

«Органы ФСБ предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать беспилотные летательные аппараты террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира по футболу», – заявил Бортников.

Он отметил, что попытки проведения терактов предпринимались не только во время чемпионата мира, но и при в ходе других массовых мероприятий.

По словам директора ФСБ, бесконтрольное использование беспилотников может привести к применению их террористами. Бортников добавил, что в связи с этим необходимо разработать основы нормативно-правового регулирования процесса применения дронов.

ЧМ-2018 прошел минувшим летом на 12 стадионах в 11 городах России.