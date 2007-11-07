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    Фанаты «Спартака»: «Мы решили поддерживать команду на стадионе в тяжелый момент»

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Футбол

    Несколько фанатских групп «Спартака» выступили с заявлением по поводу увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера и действий руководства клуба. 

    «Наша позиция была выработана, основываясь не на «инсайдах» и «точной информации» множества псевдожурналистов и всезнаек, преследующих свой, зачастую корыстный интерес, а на информации, собранной после многочисленных встреч со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с руководством клуба и игроками команды (безусловно, встреча с игроками команды прошла без присутствия кого-либо из руководства клуба).

    Помимо информации, а также мнений и доводов, услышанных на встречах, мы донесли и свое видение ситуации. В частности, мы донесли до руководства клуба:

    — абсолютное несоответствие избранной формы прощания с Массимо Каррерой относительно вклада, который он сделал в нашу команду;

    — необходимость кардинальных изменений в сфере информационной политики клуба;

    — требования, предъявляемые болельщиками, к морально-этическим качествам футболистов, которые рассматриваются в качестве будущих игроков, или являются действующими игроками команды;

    — необходимость изменения билетной программы клуба.

    В результате мы приняли решение, что в настоящий тяжелый момент времени для «Спартака» будет правильным продолжать поддерживать команду на стадионе для того, чтобы, объединив усилия, как можно быстрее преодолеть черную полосу, в которую попал наш клуб.

    При этом мы оставляем за собой право на изменение нашей позиции, если нам не будут видны положительные сдвиги в трансферной, информационной и билетной политике, декларируемые руководством клуба по итогам встречи», – говорится в заявлении фанатов московского клуба.

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