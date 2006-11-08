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    Роналду забил «МЮ» и показал пресс. Это его первый гол за «Юве» в ЛЧ

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус Лига чемпионов видео Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0, второй тайм).

    33-летний форвард забил первый гол в Лиге чемпионов за туринский клуб 

    После забитого мяча Роналду поднял майку и показал пресс.

    Португальский форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Минувшим летом он перешел из «Реала» в «Ювентус».

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед».

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