Роналду забил «МЮ» и показал пресс. Это его первый гол за «Юве» в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0, второй тайм).
33-летний форвард забил первый гол в Лиге чемпионов за туринский клуб
После забитого мяча Роналду поднял майку и показал пресс.
Португальский форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Минувшим летом он перешел из «Реала» в «Ювентус».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед».
Голы Роналду – искусство. Приятного просмотра.#ЮвентусМЮ pic.twitter.com/J1MQobuAS9— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2018