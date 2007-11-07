ЦСКА – «Рома» – 1:1. Сигурдссон сравнял счет

ЦСКА встречается с «Ромой» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В стартовый состав армейцев вернулся голкипер Игорь Акинфеев, пропустивший игру 3-го тура в Риме (0:3) из-за дисквалификации.
На 5-й минуте 32-летний вратарь ошибся на выходе после подачи с углового, позволив защитнику римлян Костасу Маноласу ударом головой открыть счет.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.55, «Лужники»
- Голы:
- 0:1 – 4 Манолас, 1:1 – 51 Сигурдссон.
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ЦСКА –
Акинфеев, Родриго Бекао, Набабкин, Фернандес (Щенников, 12), Магнуссон, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Обляков, Чалов.
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Рома –
Ольсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Пеллегрини, Кристанте, Клюйверт, Нзонзи, Сантон, Джеко.
- Предупреждение:
- Магнуссон (30).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.