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    ЦСКА – «Рома» – 1:1. Сигурдссон сравнял счет

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Рома Лига чемпионов Костас Манолас Футбол

    ЦСКА встречается с «Ромой» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В стартовый состав армейцев вернулся голкипер Игорь Акинфеев, пропустивший игру 3-го тура в Риме (0:3) из-за дисквалификации.

    На 5-й минуте 32-летний вратарь ошибся на выходе после подачи с углового, позволив защитнику римлян Костасу Маноласу ударом головой открыть счет.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    ЦСКА Россия – Рома Италия 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    7 ноября, 20.55, «Лужники»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 4 Манолас, 1:1 – 51 Сигурдссон.
    ЦСКААкинфеев, Родриго Бекао, Набабкин, Фернандес (Щенников, 12), Магнуссон, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Обляков, Чалов.
    РомаОльсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Пеллегрини, Кристанте, Клюйверт, Нзонзи, Сантон, Джеко.
    Предупреждение:
    Магнуссон (30).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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