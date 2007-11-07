ЦСКА – «Рома» – 1:1. Сигурдссон сравнял счет

ЦСКА встречается с «Ромой» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В стартовый состав армейцев вернулся голкипер Игорь Акинфеев, пропустивший игру 3-го тура в Риме (0:3) из-за дисквалификации.

На 5-й минуте 32-летний вратарь ошибся на выходе после подачи с углового, позволив защитнику римлян Костасу Маноласу ударом головой открыть счет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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