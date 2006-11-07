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    Федерация волейбола оставила в силе результат матча петербургского «Зенита» и «Динамо», несмотря на судейскую ошибку

    Теги Динамо Москва чемпионат России ВФВ судьи Зенит Санкт-Петербург Волейбол

    Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) оставил в силе результаты матча чемпионата страны между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

    Из-за ошибки судьи одно очко «Динамо» в четвертом сете матча третьего тура не было засчитано. «Зенит» победил 3-1, хотя в решающей партии счет был 25:24, что противоречит волейбольным правилам (там игра продолжается до преимущества одной команды в два очка).

    Московское «Динамо» обратилось в ВФВ с просьбой пересмотреть результат матча и провести переигровку.

    «Исполком ВФВ постановляет:

    1. Оставить результат матча «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) без изменений, так как протест не был подан в установленном порядке и в установленное время и в регламентирующих документах, как ВФВ, так и международной федерации не предусмотрена процедура послематчевого пересмотра результата игры.

    2. Поручить президиуму ВКС и Инспекторской комиссии ВФВ разъяснить судьям и инспекторам все методы и средства, необходимые для исключения возможности возникновения подобных ситуаций в будущем, а также применить к виновным в данном происшествии меры дисциплинарного воздействия.

    3. Поручить Директорату ВФВ дополнительно проинформировать клубы-участники чемпионата России о процедуре подачи протеста и о ситуациях, к которым возможна подача протеста», – говорится в выписке из протокола заседания.

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