Доус зарабатывает 190 млн в рублей в год в «Автомобилисте», Миловзоров – 70, Егоршев – 61

Стали известны зарплаты хоккеистов «Автомобилиста», данные оказались в расположении «Спорт-Экспресса».
Суммы представлены в виде оклада плюс бонусы. Зарплатный бюджет «Автомобилиста» – 1 330 000 000 рублей.
В тройку самых высокооплачиваемых игроков вошли форвард Найджел Доус – 190 миллионов рублей (150+40), голкипер Якуб Коварж – 116 млн (56+60) и нападающий Стефан Да Коста – 106 млн (60+46).
Остальной список выглядит следующим образом:
Дэн Секстон: 102 миллиона рублей (80 млн оклад + 22 млн бонусы)
Егор Миловзоров: 70 млн (41 млн + 29 млн)
Франсис Паре: 62 млн (40 млн +22 млн)
Станислав Егоршев: 61 млн (50 млн + 11 млн)
Никита Трямкин: 59 млн (48 млн + 11 млн)
Кирилл Лямин: 55 млн (42 млн + 13 млн)
Александр Кучерявенко: 55 млн (40 млн + 15 млн)
Илья Крикунов: 50 млн (35 млн + 15 млн)
Георгий Белоусов: 48 млн (35 млн + 13 млн)
Георгий Мишарин: 46 млн (30 млн + 16 млн)
Евгений Чесалин: 40 млн (26 млн + 14 млн)
Анатолий Голышев: 40 млн (20 млн + 20 млн)
Михаил Мамкин: 37 млн (30 млн + 7 млн)
Денис Бодров: 34 млн (20 млн + 14 млн)
Алексей Василевский: 32 млн (26 млн + 6 млн)
Вячеслав Литовченко: 24 млн (15 млн + 9 млн)
Ефим Гуркин: 19 млн (13 млн + 6 млн)