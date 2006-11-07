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    Доус зарабатывает 190 млн в рублей в год в «Автомобилисте», Миловзоров – 70, Егоршев – 61

    Теги Автомобилист Александр Кучерявенко Егор Миловзоров Кирилл Лямин Илья Крикунов Станислав Егоршев Георгий Мишарин Денис Бодров Евгений Чесалин Найджел Доус КХЛ Вячеслав Литовченко Георгий Белоусов Стефан Да Коста Дэн Секстон Ефим Гуркин Франсис Паре Алексей Василевский Якуб Коварж Никита Трямкин Михаил Мамкин Анатолий Голышев Спорт-Экспресс Хоккей

    Стали известны зарплаты хоккеистов «Автомобилиста», данные оказались в расположении «Спорт-Экспресса».

    Суммы представлены в виде оклада плюс бонусы. Зарплатный бюджет «Автомобилиста» – 1 330 000 000 рублей.

    В тройку самых высокооплачиваемых игроков вошли форвард Найджел Доус – 190 миллионов рублей (150+40), голкипер Якуб Коварж – 116 млн (56+60) и нападающий Стефан Да Коста – 106 млн (60+46).

    Остальной список выглядит следующим образом:

    Дэн Секстон: 102 миллиона рублей (80 млн оклад + 22 млн бонусы)

    Егор Миловзоров: 70 млн (41 млн + 29 млн)

    Франсис Паре: 62 млн (40 млн +22 млн)

    Станислав Егоршев: 61 млн (50 млн + 11 млн)

    Никита Трямкин: 59 млн (48 млн + 11 млн)

    Кирилл Лямин: 55 млн (42 млн + 13 млн)

    Александр Кучерявенко: 55 млн (40 млн + 15 млн)

    Илья Крикунов: 50 млн (35 млн + 15 млн)

    Георгий Белоусов: 48 млн (35 млн + 13 млн)

    Георгий Мишарин: 46 млн (30 млн + 16 млн)

    Евгений Чесалин: 40 млн (26 млн + 14 млн)

    Анатолий Голышев: 40 млн (20 млн + 20 млн)

    Михаил Мамкин: 37 млн (30 млн + 7 млн)

    Денис Бодров: 34 млн (20 млн + 14 млн)

    Алексей Василевский: 32 млн (26 млн + 6 млн)

    Вячеслав Литовченко: 24 млн (15 млн + 9 млн)

    Ефим Гуркин: 19 млн (13 млн + 6 млн)

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