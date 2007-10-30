Туктамышева о своем показательном: «Это идея моего друга. Мишин сперва отнесся скептично, а потом ему понравилось»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем показательном номере, который она исполнила после этапа Гран-при Skate Canada.

– Это идея моего друга, мне она понравилась, так как я понимала, что под Toxic Бритни Спирс может получиться зажигательный номер и предложила тренерам его делать.

Мы достаточно много над ним работали, но так как в костюме вышла в первый раз, то были небольшие казусы. Но к Японии все исправим, и получится полноценный качественный номер.

Выкладывала до этого фото в другом платье? Так я просто обозначала тему. Коллеги были в восторге. Мой молодой человек Андрей представлял, что его ждет и ему, конечно же, понравилось.

– Ваш тренер Алексей Мишин тоже оказался причастен к Тохic, ведь именно он подавал вам поднос с напитками. Как он отнесся к идее номера?

– Сначала довольно скептично, а потом ему понравилось.

– Как только вы вышли, и даже еще ничего не успели снять, появилась какая-то ассоциация с Sex bomb Евгения Плющенко 2001 года…

– Приятно, если зрители воспринимают меня именно так: раз я выхожу на лед, значит сейчас что-то будет. Все-таки шоу делаются для болельщиков, а не для судей», – сказала Туктамышева.

Алексей Мишин: «Идея номера Туктамышевой с раздеванием – моя»

Шоу Туктамышевой: она сбросила костюм стюардессы на лед