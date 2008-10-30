Украинский хавбек Гай: «Не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал»

Полузащитник донецкого «Олимпика» Алексей Гай поделился мнением об отношениях России и Украины.
– В Украине – война? Или вы как-то по-другому называете?
– Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО.
– Агрессия России относительно Украины есть?
– Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался.
Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел, – сказал Гай.