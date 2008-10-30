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    Украинский хавбек Гай: «Не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал»

    Теги премьер-лига Украина Алексей Гай Олимпик Донецк Футбол

    Полузащитник донецкого «Олимпика» Алексей Гай поделился мнением об отношениях России и Украины.

    – В Украине – война? Или вы как-то по-другому называете?

    – Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО.

    – Агрессия России относительно Украины есть?

    – Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался.

    Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел, – сказал Гай.

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