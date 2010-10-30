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    Игроки «Реала» считали, что основным вратарем должен быть Навас, а не Куртуа

    Теги Реал Мадрид Ла Лига ESPN Тибо Куртуа Кейлор Навас Хулен Лопетеги Футбол

    Стали известны подробности взаимоотношений главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги и игроков команды. 

    Футболисты были несогласны с выбором основного голкипера, сообщает ESPN

    Сообщается, что Лопетеги делал ставку на Тибо Куртуа, проигнорировав мнение лидеров мадридской команды, что вратарем должен быть Кейлор Навас.

    Куртуа стал играть в основном составе «Реала» с начала сентября. Он выходил на поле в матчах примеры, Навас играл в Лиге чемпионов. Подробную статистику бельгийца можно изучить здесь.

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