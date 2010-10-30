Игроки «Реала» считали, что основным вратарем должен быть Навас, а не Куртуа

Стали известны подробности взаимоотношений главного тренера Хулена Лопетеги и игроков команды.

Футболисты были несогласны с выбором основного голкипера, сообщает .

Сообщается, что Лопетеги делал ставку на Тибо Куртуа, проигнорировав мнение лидеров мадридской команды, что вратарем должен быть .

Куртуа стал играть в основном составе «Реала» с начала сентября. Он выходил на поле в матчах примеры, Навас играл в Лиге чемпионов. Подробную статистику бельгийца можно изучить здесь.

Лопетеги уволен из «Реала», Солари – и.о. главного тренера

Лопетеги – худший тренер «Реала» в эпоху Переса