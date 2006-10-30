Клуб АПЛ готов предложить за Чалова 5 млн евро

Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов одного из клубов английской премьер-лиги.

Об этом сообщил руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин.

«На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Название говорить не буду, чтобы не прерывать отношений в будущем.

Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит – 5 миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение – даже доносить до ЦСКА нет смысла.

В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – 4-5 миллионов евро. Сумма хорошая. Но мы – Россия.

Плюс ЦСКА – это клуб, который умеет продавать. Англичане информацию приняли к сведению. Будут продолжать следить – возможно, вернутся к этому вопросу зимой. С более реалистичным предложением», – рассказал Зинин.

Чалов на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 8 голов в 12 матчах чемпионата России.