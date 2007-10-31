НБА. «Торонто» примет «Филадельфию», «Хьюстон» – «Портленд» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей. «Торонто» примет на своем паркете «Филадельфию».

«Хьюстон» встретится дома с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.