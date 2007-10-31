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    НБА. «Торонто» примет «Филадельфию», «Хьюстон» – «Портленд» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Торонто» примет на своем паркете «Филадельфию».

    «Хьюстон» встретится дома с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Майами
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Атланта
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Сакраменто
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Детройт
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Филадельфия
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Портленд
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Вашингтон
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Клипперс
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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