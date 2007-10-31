НБА. «Торонто» примет «Филадельфию», «Хьюстон» – «Портленд» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Торонто» примет на своем паркете «Филадельфию».
«Хьюстон» встретится дома с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.