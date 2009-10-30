Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Нобель Арустамян: «Игрокам «Арсенала» объявили, что в матче с «Ахматом» будет руководить Семшов, но в аэропорту к ним присоединился Кононов»

    Теги Спартак Игорь Семшов премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Нобель Арустамян Футбол

    Инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал ситуацию с переходом главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова в «Спартак». 

    «Сегодня тульский Арсенал отправился в Грозный на матч Кубка России. Уже в автобусе, когда команда отъезжала в аэропорт, футболистам было объявлено, что руководить командой в Грозном будет Игорь Семшов, а потом будет решение кто будет работать дальше.

    Однако, и это важно, уже подъезжая к аэропорту, снова было объявление в автобусе – все же работать в Грозном будет Кононов и его штаб. Таким образом, уже в аэропорту, Олег Георгиевич и его ассистенты воссоеденились с командой!

    Не знаю, это первый случай в истории футбола или нет, но это точно забавно. В общем, ждем развязки. Чем дело закончится?!» – написал Арустамян. 

    Ранее сообщалось, что Кононов близок к назначению главным тренером «Спартака», кандидатура специалиста согласована внутри клуба, но окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с отдыха за границей.

    Федун выбирает тренера рандомом, и это правильно. Цифры не решают

    Кононов – неплохой вариант, но «Спартак» спасет только Карпин

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

     

    Опрос

    Новый опрос про «Спартак»: Кононов, Карпин или Рианчо?

    32967 голосов 41
    • Карпин
      51%
    • Кононов
      28%
    • Рианчо
      21%

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться