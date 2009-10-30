Нобель Арустамян: «Игрокам «Арсенала» объявили, что в матче с «Ахматом» будет руководить Семшов, но в аэропорту к ним присоединился Кононов»

Инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал ситуацию с переходом главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова в «Спартак».

«Сегодня тульский Арсенал отправился в Грозный на матч Кубка России. Уже в автобусе, когда команда отъезжала в аэропорт, футболистам было объявлено, что руководить командой в Грозном будет , а потом будет решение кто будет работать дальше.

Однако, и это важно, уже подъезжая к аэропорту, снова было объявление в автобусе – все же работать в Грозном будет Кононов и его штаб. Таким образом, уже в аэропорту, Олег Георгиевич и его ассистенты воссоеденились с командой!

Не знаю, это первый случай в истории футбола или нет, но это точно забавно. В общем, ждем развязки. Чем дело закончится?!» – написал Арустамян.

Ранее сообщалось, что Кононов близок к назначению главным тренером , кандидатура специалиста согласована внутри клуба, но окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с отдыха за границей.

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