«Спартак» договорился с Кононовым. Федун примет решение, когда вернется с отдыха

Олег Кононов близок к назначению главным тренером .

Кандидатура специалиста согласована внутри клуба, стороны договорились о контракте, утверждает «Спорт-Экспресс». Кроме того, Кононов составил тренировочный план команды уже на текущую неделю и сформировал свой штаб.

В понедельник тренер устраивал прощальный обед, пригласив на него футболистов тульского , однако сегодня отправился с командой на кубковую игру с «Ахматом».

Издание отмечает, что у одного из высокопоставленных сотрудников «Спартака» есть сомнения по поводу специалиста. Именно этим вызвано обращение к кандидатуре .

Окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба вернется с отдыха за границей.