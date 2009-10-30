«Спартак» договорился с Кононовым. Федун примет решение, когда вернется с отдыха

Олег Кононов близок к назначению главным тренером «Спартака».
Кандидатура специалиста согласована внутри клуба, стороны договорились о контракте, утверждает «Спорт-Экспресс». Кроме того, Кононов составил тренировочный план команды уже на текущую неделю и сформировал свой штаб.
В понедельник тренер устраивал прощальный обед, пригласив на него футболистов тульского «Арсенала», однако сегодня отправился с командой на кубковую игру с «Ахматом».
Издание отмечает, что у одного из высокопоставленных сотрудников «Спартака» есть сомнения по поводу специалиста. Именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.
Окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с отдыха за границей.