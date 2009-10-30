Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» договорился с Кононовым. Федун примет решение, когда вернется с отдыха

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин Арсенал Тула Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

    Олег Кононов близок к назначению главным тренером «Спартака».

    Кандидатура специалиста согласована внутри клуба, стороны договорились о контракте, утверждает «Спорт-Экспресс». Кроме того, Кононов составил тренировочный план команды уже на текущую неделю и сформировал свой штаб.

    В понедельник тренер устраивал прощальный обед, пригласив на него футболистов тульского «Арсенала», однако сегодня отправился с командой на кубковую игру с «Ахматом».

    Издание отмечает, что у одного из высокопоставленных сотрудников «Спартака» есть сомнения по поводу специалиста. Именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.

    Окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с отдыха за границей.

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться