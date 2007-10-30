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    Загитова о конкурсе «Великие имена России»: «Один из аэропортов можно назвать именем летчика, погибшего в Сирии»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует принять участие в голосовании конкурса «Великие имена России». 

    «Великие имена России» – акция по присвоению российским аэропортам имен известных деятелей. 

    «Мне нравится такая инициатива! Обязательно приму участие в голосовании!», – сказала Загитова. 

    Спортсменка считает, что один из представленных в списке аэропортов «можно было бы назвать именем российского военного летчика, погибшего в Сирии». 

    По всей вероятности, Загитова имеет в виду майора Романа Филипова, который погиб в феврале этого года в Сирии, его самолет сбили террористы. Военнослужащего посмертно приставили к званию Героя России.

    «Так как я профессиональная спортсменка, мне бы хотелось видеть в списке кандидатов представителя спортивного общества. Этери Георгиевна Тутберидзе –  выдающийся тренер по фигурному катанию и достойна этого как никто другой!» – добавила спортсменка. 

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