Загитова о конкурсе «Великие имена России»: «Один из аэропортов можно назвать именем летчика, погибшего в Сирии»

Олимпийская чемпионка планирует принять участие в голосовании конкурса «Великие имена России».

«Великие имена России» – акция по присвоению российским аэропортам имен известных деятелей.

«Мне нравится такая инициатива! Обязательно приму участие в голосовании!», – сказала Загитова.

Спортсменка считает, что один из представленных в списке аэропортов «можно было бы назвать именем российского военного летчика, погибшего в Сирии».

По всей вероятности, Загитова имеет в виду майора Романа Филипова, который погиб в феврале этого года в Сирии, его самолет сбили террористы. Военнослужащего посмертно приставили к званию Героя России.

«Так как я профессиональная спортсменка, мне бы хотелось видеть в списке кандидатов представителя спортивного общества. Этери Георгиевна Тутберидзе – выдающийся тренер по фигурному катанию и достойна этого как никто другой!» – добавила спортсменка.