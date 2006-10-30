Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Россиянки завоевали серебро в командном многоборье

Российские гимнастки завоевали серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.

За сборную России выступали Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова.

По итогам командного многоборья были разыграны путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио, их получили команды, поднявшиеся на пьедестал почета.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Доха, Катар

Командное многоборье

Женщины

1. США – 171,629

2. Россия – 162,863

3. Китай – 162,396

4. Канада – 161,644

5. Франция – 161,294

6. Япония – 160,262