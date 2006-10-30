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    Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Россиянки завоевали серебро в командном многоборье

    Теги спортивная гимнастика сборная России жен чемпионат мира результаты Алия Мустафина Ангелина Мельникова Лилия Ахаимова Ирина Алексеева Ангелина Симакова Гимнастика

    Российские гимнастки завоевали серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе. 

    За сборную России выступали Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова.

    По итогам командного многоборья были разыграны путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио, их получили команды, поднявшиеся на пьедестал почета. 

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат мира

    Доха, Катар

    Командное многоборье

    Женщины

    1. США – 171,629
    2. Россия – 162,863
    3. Китай – 162,396
    4. Канада – 161,644
    5. Франция – 161,294
    6. Япония – 160,262

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