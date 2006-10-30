Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Россиянки завоевали серебро в командном многоборье

Российские гимнастки завоевали серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
За сборную России выступали Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова.
По итогам командного многоборья были разыграны путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио, их получили команды, поднявшиеся на пьедестал почета.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Доха, Катар
Командное многоборье
Женщины
1. США – 171,629
2. Россия – 162,863
3. Китай – 162,396
4. Канада – 161,644
5. Франция – 161,294
6. Япония – 160,262