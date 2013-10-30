Кузьменко и Кетов вызваны в сборную России на Кубок «Карьялы», Дацюк и Гусев – нет

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на Кубок «Карьялы».

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев (Торпедо), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба – «Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев (Автомобилист), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба – «Салават Юлаев»).

Штаб сборной отправится в Финляндию в следующем составе: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, а также аналитическая и медицинская службы. Тренеры Алексей Кудашов и Игорь Никитин не поедут на турнир из-за занятости в клубах.

Кубок «Карьялы» пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября, за исключением вынесенного матча Швеция – Чехия.