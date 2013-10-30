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    Кузьменко и Кетов вызваны в сборную России на Кубок «Карьялы», Дацюк и Гусев – нет

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Автомобилист Торпедо Евротур Сборная России по хоккею Илья Воробьев Евгений Кетов Рашит Давыдов Алексей Жамнов Кубок Карьялы Андрей Локтионов Петр Хохряков Никита Нестеров Максим Шалунов Иван Телегин Виктор Антипин Андрей Педан Михаил Григоренко Александр Кадейкин Алексей Василевский Илья Сорокин Роман Ротенберг Никита Трямкин Артем Блажиевский Денис Баранцев Игорь Шестеркин Анатолий Голышев Александр Барабанов Анвар Гатиятулин Кирилл Капризов Андрей Кузьменко Алексей Бывальцев Артем Зуб Илья Михеев Денис Зернов Александр Елесин Илья Коновалов Хоккей

    Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на Кубок «Карьялы».

    Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»). 

    Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев (Торпедо), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба – «Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»). 

    Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев (Автомобилист), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба – «Салават Юлаев»). 

    Штаб сборной отправится в Финляндию в следующем составе: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, а также аналитическая и медицинская службы. Тренеры Алексей Кудашов и Игорь Никитин не поедут на турнир из-за занятости в клубах.

    Кубок «Карьялы» пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября, за исключением вынесенного матча Швеция – Чехия.

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