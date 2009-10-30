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    Алексей Мишин: «Идея номера Туктамышевой с раздеванием – моя»

    Теги Алексей Мишин Гран-при Skate Canada Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

    Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, поделился мнением насчет показательного выступления подопечной на Skate Canada, в ходе которого она разделась до белья.

    В России произвел фурор момент с раздеванием. Ваша идея?

    – Вообще, моя, да. Знаете, у нас во времена социализма говорили: секса нет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных. Да, можно, конечно, взять скульптуру «Девушка с веслом» из парка Горького и вот так одеть всех. Как во времена Иосифа Виссарионовича.

    Сейчас вообще очень многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет.

    Мужчины делятся на два типа – те, которые признаются, что им нравятся красивые девушки, и те, которые обманывают, говоря, что нет, – сказал Мишин.

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