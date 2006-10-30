«Спорт-Экспресс»: скаут «МЮ» просматривал Игнатова во время матча «Рубин» – «Спартак»

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда присутствовал на матче чемпионата России «Рубин» – «Спартак» (1:1).

По информации «СЭ», он просматривал игру полузащитника московского клуба Михаила Игнатова.

Хавбек провел в текущем чемпионате России 4 матча и забил один гол. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что скаут «МЮ» просматривал на матче еще одного игрока «Спартака» – голкипера Александра Максименко.

«Спартак» без нападающих: всего 5 ударов, дебют африканца из дубля, лучший – Игнатов