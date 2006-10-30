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    «Спорт-Экспресс»: скаут «МЮ» просматривал Игнатова во время матча «Рубин» – «Спартак»

    Теги Спартак Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Футбол

    Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда присутствовал на матче чемпионата России «Рубин» – «Спартак» (1:1).

    По информации «СЭ», он просматривал игру полузащитника московского клуба Михаила Игнатова.

    Хавбек провел в текущем чемпионате России 4 матча и забил один гол. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

    Ранее сообщалось, что скаут «МЮ» просматривал на матче еще одного игрока «Спартака» – голкипера Александра Максименко.

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