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    Волейбольный матч между московским «Динамо» и питерским «Зенитом» может быть переигран

    Теги Динамо Москва чемпионат России ВФВ Александр Яременко Зенит Санкт-Петербург Волейбол

    Матч третьего тура чемпионата России между «Динамо» и петербургским «Зенитом» может быть переигран.

    Из-за судейской ошибки одно очко «Динамо» в четвертом сете не было засчитано. «Зенит» победил 3-1, хотя в решающей партии счет был 25:24, что противоречит волейбольным правилам (там игра продолжается до преимущества одной команды в два очка).

    «Повод к рассмотрению федерацией данного момента, конечно, существует, потому что была сделана явная ошибка. Что будет делать федерация, я на данный момент сказать не могу, но формально повод для обсуждения есть.

    Ясно, что от этого хуже всем участникам чемпионата и проводящей турнир организации. Не исключаю возможности, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем исполкоме, его дата еще не определена.

    В голову приходят разные варианты развития событий – либо аннулировать результат и переиграть матч, либо оставить все как есть. Формально результат зафиксирован, протокол подписан, пока так», – рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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