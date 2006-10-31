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    «Тампа» – «Нью-Джерси». Кучеров набрал 3 очка и стал третьей звездой матча

    Теги травмы Нью-Джерси Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (8:3) и стал его третьей звездой. 

    В активе нападающего 4-я (победная) и 7-я шайбы «Лайтнинг», а также голевая передача на Стивена Стэмкоса при 5-й шайбе. 

    Всего Кучеров провел на льду 15 минут 5 секунд (2:20 – в большинстве, полезность «+1») и нанес 5 бросков в створ ворот. Также добавил по 1 хиту, блок-шоту и перехвату. 

    На счету Кучерова стало 12 (5+7) очков в 11 матчах сезона при полезности «0». 

    Добавим, что во втором периоде он покинул лед после того, как шайба попала ему в ногу. В третьем периоде вернулся на площадку и продолжил матч. 

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