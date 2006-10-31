«Тампа» – «Нью-Джерси». Кучеров набрал 3 очка и стал третьей звездой матча

Форвард Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (8:3) и стал его третьей звездой.

В активе нападающего 4-я (победная) и 7-я шайбы «Лайтнинг», а также голевая передача на Стивена Стэмкоса при 5-й шайбе.

Всего Кучеров провел на льду 15 минут 5 секунд (2:20 – в большинстве, полезность «+1») и нанес 5 бросков в створ ворот. Также добавил по 1 хиту, блок-шоту и перехвату.

На счету Кучерова стало 12 (5+7) очков в 11 матчах сезона при полезности «0».

Добавим, что во втором периоде он покинул лед после того, как шайба попала ему в ногу. В третьем периоде вернулся на площадку и продолжил матч.