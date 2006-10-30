Федерация волейбола в течение недели примет решение о возможной переигровке матча питерского «Зенита» и «Динамо»

Заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный сообщил, что организация проводит проверку по факту судейской ошибки в матче между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

Из-за ошибки одно очко в четвертом сете не было засчитано. «Зенит» победил 3-1, хотя в решающей партии счет был 25:24, что противоречит волейбольным правилам (там игра продолжается до преимущества одной команды в два очка).

«Мы сейчас пытаемся понять техническую причину возникновения ошибки – это ошибка программы, человека или какое-то другое действие. Мы проводим внутреннее расследование, почему судьи во время игры не смогли найти эту ошибку.

Есть четкая процедура подачи протеста. Протест подается во время игры. Капитан команды при возникновении протестного момента должен объявить первому судье и инспектору, что команда оставляет за собой право на подачу протеста.

По окончании игры капитан должен сделать запись, что команда подает протест. Два часа дается на подачу протеста плюс внесение залога. Директорат и специальная комиссия рассматривают этот протест и удовлетворяют его или нет.

«Динамо» подало апелляцию на следующий день. Директорат не может на себя взять решение об аннулировании результата матча, это не предусмотрено документами. Мы готовим соответствующие материалы для исполкома ВФВ, который может принять такое решение.

Исполком примет решение в ближайшее время, думаю, в течение недели. Пока в ближайшие несколько дней даже нет окон для возможности доигровки или переигровки матча», – сказал Подлозный.

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