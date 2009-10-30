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    НХЛ. «Тампа» принимает «Нью-Джерси», «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Бостон Тампа-Бэй Каролина Нэшвилл Детройт Коламбус Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Аризона НХЛ Вегас Хоккей

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Калгари
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Питтсбург – Айлендерс
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Каролина – Бостон
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео
    Коламбус – Детройт
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Монреаль – Даллас
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Нью-Джерси
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Вегас
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Миннесота
    Дата проведения
    31 октября, 04.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Аризона – Оттава
    Дата проведения
    31 октября, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    Анахайм – Филадельфия
    Дата проведения
    31 октября, 05.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Рейнджерс
    Дата проведения
    31 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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