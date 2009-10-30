НХЛ. «Тампа» принимает «Нью-Джерси», «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «RBC Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.