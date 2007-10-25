«Зенит» победил «Бордо» (2:1) и возглавил группу в Лиге Европы с 7 очками

выиграл у «Бордо» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа .

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 7 очков в первом круге турнира и возглавил группу C.

В параллельном матче «Славия» выиграла у «Копенгагена» (1:0). У пражан 6 очков, у датчан – 4. замыкает квартет, у французов три поражения.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча – .

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