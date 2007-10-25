«Зенит» победил «Бордо» (2:1) и возглавил группу в Лиге Европы с 7 очками

«Зенит» выиграл у «Бордо» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Клуб из Санкт-Петербурга набрал 7 очков в первом круге турнира и возглавил группу C.
В параллельном матче «Славия» выиграла у «Копенгагена» (1:0). У пражан 6 очков, у датчан – 4. «Бордо» замыкает квартет, у французов три поражения.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Бордо».
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Крестовский»
-
Зенит –
Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Мак (Шатов, 76), Кузяев, Дриусси (Оздоев, 88), Дзюба (Заболотный, 86).
-
Бордо –
Костиль, Левчук, Кунде, Пабло, Пундже, Тчуамени, Отавио, Санкаре, Карамо (Юссуф, 67), Бриан (де Превиль, 79), Калу.