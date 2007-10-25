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    «Зенит» победил «Бордо» (2:1) и возглавил группу в Лиге Европы с 7 очками

    Теги Зенит Бордо Артем Дзюба Джимми Бриан Лига Европы Далер Кузяев Футбол

    «Зенит» выиграл у «Бордо» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Клуб из Санкт-Петербурга набрал 7 очков в первом круге турнира и возглавил группу C.

    В параллельном матче «Славия» выиграла у «Копенгагена» (1:0). У пражан 6 очков, у датчан – 4. «Бордо» замыкает квартет, у французов три поражения. 

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Бордо».

    Зенит Россия – Бордо Франция 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Бриан, 1:1 – 40 Дзюба, 2:1 – 85 Кузяев.
    ЗенитЛунев, Иванович, Маммана, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Мак (Шатов, 76), Кузяев, Дриусси (Оздоев, 88), Дзюба (Заболотный, 86).
    БордоКостиль, Левчук, Кунде, Пабло, Пундже, Тчуамени, Отавио, Санкаре, Карамо (Юссуф, 67), Бриан (де Превиль, 79), Калу.
    Предупреждения:
    Паредес (38), Ерохин (78), Нету (87), Отавио (90), Иванович (90).

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