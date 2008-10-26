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    Дзюба играл с температурой в матче с «Бордо». Он забил, отдал пас и не реализовал пенальти

    Теги Зенит Бордо Артем Дзюба премьер-лига Россия Лига Европы Далер Кузяев Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о состоянии форварда Артема Дзюбы и прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бордо» (2:1).

    «В эпизоде с тем голом наша команда перехватила мяч, и получилось так, что мы убежали в контратаку.

    Отдельного внимания заслуживает Артем Дзюба, который сегодня играл с температурой. Он забил гол и отдал мне голевую передачу (и не реализовал пенальти – прим. Sports.ru). В целом вся команда сегодня здорово сыграла.

    Наша проблема – с первых минут почему-то не можем начать играть в полную силу. Начинаем только во втором тайме, и это надо исправить», – сказал Кузяев в программе «Все на матч» на канале «Матч ТВ».

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