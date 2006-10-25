Хабиб получит проценты от продаж пэй-пер-вью за бой с Конором. UFC продала 2,4 миллиона трансляций

По информации ТАСС, чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит проценты от продаж пэй-пер-вью за бой против , несмотря на потасовку и разбирательство Атлетической комиссии штата Невада.



UFC продала 2,4 миллиона трансляций – это рекорд за всю историю смешанных единоборств.

В интервью Forbes Хабиб рассказывал, что с каждой проданной подписки боец имеет от 2 до 3 долларов, но цифра условна.



Ранее комиссия вернула Нурмагомедову половину замороженного гонорара (1 миллион долларов) и отстранила от боев до 10 декабря.