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    Хабиб получит проценты от продаж пэй-пер-вью за бой с Конором. UFC продала 2,4 миллиона трансляций

    Теги бизнес телевидение UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор ТАСС Бокс/MMA/UFC

    По информации ТАСС, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит проценты от продаж пэй-пер-вью за бой против Конора Макгрегора, несмотря на потасовку и разбирательство Атлетической комиссии штата Невада.

    UFC продала 2,4 миллиона трансляций – это рекорд за всю историю смешанных единоборств.

    В интервью Forbes Хабиб рассказывал, что с каждой проданной подписки боец имеет от 2 до 3 долларов, но цифра условна.

    Ранее комиссия вернула Нурмагомедову половину замороженного гонорара (1 миллион долларов) и отстранила от боев до 10 декабря.

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