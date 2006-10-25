Лига Европы. «Зенит» принимает «Бордо», «Спартак» против «Рейнджерс», «Стандард» – «Краснодар»

Во 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» встретится с «Бордо», «Спартак» сыграет в гостях с «Рейнджерс», а «Краснодар» – со «Стандардом».
Лига Европы
3-й тур
Группа С
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Крестовский»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Паркен»
Группа G
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Айброкс»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
Группа J
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Морис Дюфран»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.