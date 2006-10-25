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    Лига Европы. «Зенит» принимает «Бордо», «Спартак» против «Рейнджерс», «Стандард» – «Краснодар»

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    Во 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» встретится с «Бордо», «Спартак» сыграет в гостях с «Рейнджерс», а «Краснодар» – со «Стандардом».

    Лига Европы

    3-й тур

    Группа С

    Зенит Россия – Бордо Франция
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Копенгаген Дания – Славия Чехия
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Паркен»
    превью матча онлайн статистика

    Группа G

    Рейнджерс Шотландия – Спартак Россия
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Айброкс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильярреал Испания – Рапид Вена Австрия
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

    Группа J

    Стандард Бельгия – Краснодар Россия
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Морис Дюфран»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья Испания – Акхисар Беледие Турция
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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