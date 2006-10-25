Лига Европы. «Зенит» принимает «Бордо», «Спартак» против «Рейнджерс», «Стандард» – «Краснодар»

Во 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» встретится с «Бордо», «Спартак» сыграет в гостях с «Рейнджерс», а «Краснодар» – со «Стандардом».

Лига Европы

3-й тур

Группа С

Группа G

Группа J

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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