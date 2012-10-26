«Краснодар» проиграл 3-й матч подряд после серии из 7 побед

«Стандард» победил «Краснодар» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар» потерпел третье поражение подряд, ранее проиграв в РПЛ «Зениту» (1:2) и «Ахмату» (0:1). До этого момента у команды была серия из 7 побед.
Российский клуб упустил лидерство в группе J и уступает «Севилье» по дополнительным показателям, набрав те же 6 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Стандард» – «Краснодар».
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Морис Дюфран»
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Стандард –
Очоа, Лайфис, Люиндама, Фэ (Лестьенн, 78), Поконьоли, Марин, Агбо (Дженепо, 46), Карсела-Гонсалес, Цимирот, Каванда, Эмон (Бастьен, 84).
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Краснодар –
Синицын, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Куэва, 77), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари (Игнатьев, 76).