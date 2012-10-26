«Краснодар» проиграл 3-й матч подряд после серии из 7 побед

«Стандард» победил «Краснодар» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа .

потерпел третье поражение подряд, ранее проиграв в РПЛ «Зениту» (1:2) и «Ахмату» (0:1). До этого момента у команды была серия из 7 побед.

Российский клуб упустил лидерство в группе J и уступает «Севилье» по дополнительным показателям, набрав те же 6 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча – «Краснодар».