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    «Краснодар» проиграл 3-й матч подряд после серии из 7 побед

    Теги Стандард Лига Европы Ари Краснодар Рено Эмон Футбол

    «Стандард» победил «Краснодар» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Краснодар» потерпел третье поражение подряд, ранее проиграв в РПЛ «Зениту» (1:2) и «Ахмату» (0:1). До этого момента у команды была серия из 7 побед.

    Российский клуб упустил лидерство в группе J и уступает «Севилье» по дополнительным показателям, набрав те же 6 очков.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Стандард» – «Краснодар».

    Стандард Бельгия – Краснодар Россия 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Морис Дюфран»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 39 Ари, 1:1 – 47 Эмон, 2:1 – 90 Лайфис.
    СтандардОчоа, Лайфис, Люиндама, Фэ (Лестьенн, 78), Поконьоли, Марин, Агбо (Дженепо, 46), Карсела-Гонсалес, Цимирот, Каванда, Эмон (Бастьен, 84).
    КраснодарСиницын, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Куэва, 77), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари (Игнатьев, 76).
    Предупреждения:
    Лайфис (50), Газинский (90).

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