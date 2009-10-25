Евролига. «Химки» на выезде сыграют с «Миланом», «Анадолу Эфес» встретится с «Фенербахче»

Сегодня состоятся пять матчей 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с итальянским «Миланом».

В турецком дерби «Анадолу Эфес» сразится с «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

4-й тур

Положение команд: Реал Испания – 3-0, Фенербахче Турция – 3-0, ЦСКА Россия – 3-0, Милан Италия – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Анадолу Эфес Турция – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Барселона Испания – 1-2, Дарушафака Турция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Бавария Германия – 1-2, Гран-Канария Испания – 1-2, Будучность Черногория – 0-3, Химки Россия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.