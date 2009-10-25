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    Евролига. «Химки» на выезде сыграют с «Миланом», «Анадолу Эфес» встретится с «Фенербахче»

    Теги результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Бавария Баскетбол

    Сегодня состоятся пять матчей 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с итальянским «Миланом».

    В турецком дерби «Анадолу Эфес» сразится с «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    4-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    25 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Симон (0).
    Фенербахче
    Калинич (0), Мелли (0).

    Бавария Германия  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    25 октября, 21.00, «Ауди Доум»
    Онлайн матча

    AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Химки Россия
    Дата проведения
    25 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Реал Испания  –  Будучность VOLI Черногория
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 3-0, Фенербахче Турция – 3-0, ЦСКА Россия – 3-0, Милан Италия – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Анадолу Эфес Турция – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Барселона Испания – 1-2, Дарушафака Турция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Бавария Германия – 1-2, Гран-Канария Испания – 1-2, Будучность Черногория – 0-3, Химки Россия – 0-3.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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