Евролига. «Химки» на выезде сыграют с «Миланом», «Анадолу Эфес» встретится с «Фенербахче»

Сегодня состоятся пять матчей 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с итальянским «Миланом».
В турецком дерби «Анадолу Эфес» сразится с «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
4-й тур
- Дата проведения
- 25 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Симон (0).
- Дата проведения
- 25 октября, 21.00, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 25 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал Испания – 3-0, Фенербахче Турция – 3-0, ЦСКА Россия – 3-0, Милан Италия – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Анадолу Эфес Турция – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Барселона Испания – 1-2, Дарушафака Турция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Бавария Германия – 1-2, Гран-Канария Испания – 1-2, Будучность Черногория – 0-3, Химки Россия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.