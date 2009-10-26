«Рейнджерс» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак» не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках в этом сезоне.
У команды ничья и поражение в матчах квалификации Лиги чемпионов с ПАОК, а также две ничьих и поражение в Лиге Европы.
Московский клуб замыкает группу G в Лиге Европы, набрав всего 2 очка.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Спартак».
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Айброкс»
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Рейнджерс –
Макгрегор, Уоррелл, Фланаган, Тавернье, Голдсон, Кулибали, Джек (Грезда, 68), Кент, Эджариа, Кандеяш (Миддлтон, 86), Морелос.
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Спартак –
Максименко, Боккетти, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий (Еременко, 46), Игнатов (Попов, 84), Ташаев (Ханни, 46), Зе Луиш.