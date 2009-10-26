«Спартак» не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках в этом сезоне.

«Рейнджерс» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в матче 3-го тура группового этапа .

не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках в этом сезоне.

У команды ничья и поражение в матчах квалификации Лиги чемпионов с ПАОК, а также две ничьих и поражение в Лиге Европы.

Московский клуб замыкает группу G в Лиге Европы, набрав всего 2 очка.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча – «Спартак».

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