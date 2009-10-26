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    «Спартак» не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках в этом сезоне

    Теги Спартак Рейнджерс Лига Европы Футбол

    «Рейнджерс» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак» не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках в этом сезоне.

    У команды ничья и поражение в матчах квалификации Лиги чемпионов с ПАОК, а также две ничьих и поражение в Лиге Европы.

    Московский клуб замыкает группу G в Лиге Европы, набрав всего 2 очка.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Спартак».

    Рейнджерс Шотландия – Спартак Россия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Айброкс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    РейнджерсМакгрегор, Уоррелл, Фланаган, Тавернье, Голдсон, Кулибали, Джек (Грезда, 68), Кент, Эджариа, Кандеяш (Миддлтон, 86), Морелос.
    СпартакМаксименко, Боккетти, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий (Еременко, 46), Игнатов (Попов, 84), Ташаев (Ханни, 46), Зе Луиш.
    Предупреждения:
    Джикия (33), Фернандо (45), Морелос (45), Кандеяш (59).

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