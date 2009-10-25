Олег Романцев: «Назначение Карреры было ошибкой, чемпионство «Спартака» – заслуга Аленичева»

Бывший главный тренер Олег Романцев назвал ошибкой назначение Массимо Карреры в московскую команду в 2016 году.

«И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону.

Ведь то, как «Спартак» провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило – сделал он это на самом высоком уровне.

А главная заслуга Карреры, за что я его уважаю, состояла в том, что итальянец ничего не испортил. У врачей есть такая профессиональная поговорка – главное не навредить! И это тот самый случай», – сказал Романцев.

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