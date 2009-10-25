Ольга Якушова: «В сборной пишется один план на толпу. Будешь вякать – вылетишь из команды»

Бывшая российская биатлонистка Ольга Якушова рассказала о том, почему ей пришлось завершить спортивную карьеру в возрасте 26 лет.

⠀

«В сборной всем (тренерам, сотрудникам, сервисерам) плевать, кто из команды будет успешен зимой на Кубке мира, в России выбор спортсменов огромен, и поэтому особого внимания лично каждому не уделяется.

⠀

Пишется один план тренировок на толпу девчонок (разного возраста, телосложения, способностей, здоровья), и все пашут по нему, и неважно, подходит эта подготовка тебе или нет. Выполняй. А будешь вякать или противиться – вылетишь нахер из команды и больше никогда в нее не попадешь.

⠀

Вот так у нас отсеивают спортсменов и чмырят! Ни во что не ставят и мнения не спрашивают.

⠀

Я на сборы ездила со слезами на глазах. Я любила безгранично то, чем занималась, и верила до последнего, что результаты будут, но не учла одного – своего здоровья и срыва ЦНС. Тут я и поняла: стоп, хватит, Ольга! Дальше так нельзя!

«На протяжении пяти лет уже во взрослом возрасте, из года в год тренируясь в сборной, нет результата. Может, пора остановиться и не стучать в закрытую дверь? У тебя так-то ребенок один, с бабушкой растет, не видит тебя совсем! Останавливайся, это конец», – сказала себе я прямо на отборочных соревнованиях в Чайковском.

Я бежала и плакала, в душе понимала, что не хочу больше, не хочу. Я сошла с дистанции, уехала в гостиницу, собрала вещи, купила билет на самолет, и на этом все. Биатлон остался с тех пор для меня в прошлом.

Приехав в Красноярск и зайдя домой, я почувствовала нереальное облегчение. Будто я всю жизнь от кого-то убегала и пряталась, а сейчас, переступив порог дома, я наконец-то спасена.

⠀

В голове появилось куча мыслей о том, что я больше не буду жить по приказам и расписанию, мне не нужно больше жить и видеть неприятных мне людей, не нужно будет делать вид, что они мне приятны.

⠀

Больше не нужно будет все это играть ради того, чтобы тебя держали в этой командочке, выдавали штанишки с кофточками и попрекали зарплатой в 15 тысяч рублей.

⠀

Жизнь от сбора до сбора, когда за календарный год ты бываешь дома максимум полтора месяца, – это печально, Особенно, когда эти труды не приносят медалей. А вина чья? Вина только необразованных тренеров, потому что спортсмены выполняют все, что им предлагает тренер.

⠀

Когда я закончила спортивную карьеру, ни один из тренеров, с кем я работала, мне даже не позвонил. Зато попросили, чтобы я часы им вернула. Самое интересное, что вернуть часы меня не сам тренер попросил и не научный сотрудник, который мне их выдавал. Надоедал мне с этими часами человек, который вообще лыжи зимой мажет и готовит их к гонке.

⠀

Конечно, самому (тренеру) страшно позвонить и признать, что он просто сгубил меня. Проще ведь набрать новый коллектив, парить им мозги и заговаривать зубы, чем разобраться в ошибках и признать их.

⠀

Зная всю подноготную биатлона в стране, своего сына ни за что туда не отдам, понимая, через кого и через что придется проходить», – написала Якушова.