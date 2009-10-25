Сборная России поднялась на 41-е место в рейтинге ФИФА. Бельгия – первая

Сборная России поднялась с 46-го на 41-е место в рейтинге ФИФА.
Команда Станислава Черчесова в октябре провела два матча Лиги наций, сыграв вничью со Швецией (0:0) и победив Турцию (2:0).
Лидером нового рейтинга стала сборная Бельгии, обошедшая на одно очко команду Франции. В первой десятке произошло еще одно изменение: сборная Англии обошла команду Уругвая и стала пятой в рейтинге.
Рейтинг ФИФА
1 (1). Бельгия — 1733 очка
2 (1). Франция — 1732
3 (3). Бразилия — 1669
4 (4). Хорватия — 1635
5 (6). Англия — 1619
6 (5). Уругвай — 1617
7 (7). Португалия — 1616
8 (8). Швейцария — 1598
9 (9). Испания — 1594
10 (10). Дания — 1584
17 (15). Швеция – 1548
27 (29). Украина – 1490
38 (38). Турция – 1449
41 (46). Россия – 1433
78 (80). Беларусь – 1307
Полный рейтинг можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.