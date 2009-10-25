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    Сборная России поднялась на 41-е место в рейтинге ФИФА. Бельгия – первая

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    Сборная России поднялась с 46-го на 41-е место в рейтинге ФИФА.

    Команда Станислава Черчесова в октябре провела два матча Лиги наций, сыграв вничью со Швецией (0:0) и победив Турцию (2:0).

    Лидером нового рейтинга стала сборная Бельгии, обошедшая на одно очко команду Франции. В первой десятке произошло еще одно изменение: сборная Англии обошла команду Уругвая и стала пятой в рейтинге.

    Рейтинг ФИФА

    1 (1). Бельгия — 1733 очка

    2 (1). Франция — 1732

    3 (3). Бразилия — 1669

    4 (4). Хорватия — 1635

    5 (6). Англия — 1619

    6 (5). Уругвай — 1617

    7 (7). Португалия — 1616

    8 (8). Швейцария — 1598

    9 (9). Испания — 1594

    10 (10). Дания — 1584

    17 (15). Швеция – 1548

    27 (29). Украина – 1490

    38 (38). Турция – 1449

    41 (46). Россия – 1433

    78 (80). Беларусь – 1307

    Полный рейтинг можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

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