Лига Европы. «Арсенал» в гостях у «Спортинга», «Челси» сыграет с БАТЭ, «Марсель» – «Лацио»

Во 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» принимает «Бетис», «Арсенал» встретится со «Спортингом», «Челси» против БАТЭ, киевское «Динамо» сыграет в гостях с «Ренном».

Лига Европы

3-й тур

Группа A

Группа B

Группа D

Группа E

Группа F

Группа H

Группа I

Группа K

Группа L

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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