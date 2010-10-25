Лига Европы. «Арсенал» в гостях у «Спортинга», «Челси» сыграет с БАТЭ, «Марсель» – «Лацио»

Во 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» принимает «Бетис», «Арсенал» встретится со «Спортингом», «Челси» против БАТЭ, киевское «Динамо» сыграет в гостях с «Ренном».
Лига Европы
3-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Летцигрунд»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Нео ГСП»
Группа B
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Ред Булл Арена Лейпциг»
Группа D
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Городской стадион Трнава»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Констант Ванден Сток»
Группа E
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, « Baku Olympic Stadium »
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Жозе Алваладе»
Группа F
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.55, «Жози Бартель»
Группа H
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Велодром»
Группа I
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Сарпсборг»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Водафон-Арена»
Группа K
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Стржельнице»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Рю де Лорьен»
Группа L
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Тумба»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.