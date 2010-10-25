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    Лига Европы. «Арсенал» в гостях у «Спортинга», «Челси» сыграет с БАТЭ, «Марсель» – «Лацио»

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    Во 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» принимает «Бетис», «Арсенал» встретится со «Спортингом», «Челси» против БАТЭ, киевское «Динамо» сыграет в гостях с «Ренном».

    Лига Европы

    3-й тур

    Группа A

    Цюрих Швейцария – Байер Германия
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Летцигрунд»
    превью матча онлайн статистика

     

    АЕК Ларнака Кипр – Лудогорец Болгария
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Нео ГСП»
    превью матча онлайн статистика

    Группа B

    Ред Булл Австрия – Русенборг Норвегия
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Ред Булл Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    РБ Лейпциг Германия – Селтик Шотландия
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика

    Группа D

    Спартак Трнава Словакия – Динамо Загреб Хорватия
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Городской стадион Трнава»
    превью матча онлайн статистика

     

    Андерлехт Бельгия – Фенербахче Турция
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Констант Ванден Сток»
    превью матча онлайн статистика

    Группа E

    Карабах Азербайджан – Ворскла Украина
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, « Baku Olympic Stadium »
    превью матча онлайн статистика

     

    Спортинг Португалия – Арсенал Англия
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Жозе Алваладе»
    превью матча онлайн статистика

    Группа F

    Милан Италия – Бетис Испания
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дюделанж Люксембург – Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    25 октября, 19.55, «Жози Бартель»
    превью матча онлайн статистика

    Группа H

    Айнтрахт Ф Германия – Аполлон Кипр
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Марсель Франция – Лацио Италия
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Велодром»
    превью матча онлайн статистика

    Группа I

    Сарпсборг Норвегия – Мальме Швеция
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Сарпсборг»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бешикташ Турция – Генк Бельгия
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Водафон-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Группа K

    Яблонец Чехия – Астана Казахстан
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Стржельнице»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ренн Франция – Динамо Киев Украина
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Рю де Лорьен»
    превью матча онлайн статистика

    Группа L

    Челси Англия – БАТЭ Беларусь
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПАОК Греция – МОЛ-Види Венгрия
    Дата проведения
    25 октября, 22.00, «Тумба»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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