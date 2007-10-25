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    Акинфеев о развитии футбола в России: «Это во многом заслуга руководства, в частности Мутко»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Виталий Мутко премьер-лига Россия ЧМ-2018 Чемпионат.com Футбол

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил хорошие темпы развития футбола в России.

    «Мне кажется, что в последние годы российский футбол развивается хорошими темпами. Интрига в российской премьер-лиге, успешные, яркие выступления в еврокубках – все это нравится нашим болельщикам.

    Полагаю, что это во многом заслуга руководителей футбола, в частности Виталия Мутко, который в течение этих лет занимался всесторонним развитием футбола.

    Лишнее подтверждение тому – великолепный с точки зрения организации чемпионат мира, который прошел летом в нашей стране.

    Не случайно многие называют его лучшим за всю историю проведения. Возможно, болельщикам и не всегда видна эта работа, которая на самом деле дает свои результаты. И этого нельзя не заметить», – сказал Акинфеев.

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