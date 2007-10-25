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    Александр Кокорин: «Столько событий в стране и мире. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но все равно обсуждают»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО-2 «Бутырка», выразил удивление, что ему и Павлу Мамаеву по-прежнему уделяют столько внимания.

    – Каждую неделю тысячи таких драк по всей стране происходят. Но в вашем случае потерпевшие непростыми оказались. Да и вы сами известные люди, на вас молодежь смотрит, равняется.

    –  Это ясно. Мы же раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке.

    – С потерпевшим дискомфортно общаться, понимаю.

    –  Да нет, я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он, в принципе, настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет.

    Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь... Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают, – сказал Кокорин.

    17 октября студент Керченского политехнического колледжа расстрелял других учащихся и устроил взрыв в столовой учебного заведения. В результате трагедии погибли 20 человек, еще 50 были госпитализированы, сам нападавший застрелился.

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