Кокорин и Мамаев просят о домашнем аресте, Флойд хочет 200 млн долларов за бой с Хабибом и другие новости утра

1. Александр Кокорин и Павел Мамаев не хотят сидеть в СИЗО и подали прошение о переводе под домашний арест.

Кокорин при этом признал, что оскорблял чиновника Пака по национальному признаку. Адвокат футболиста утверждает, что этого не было.

На Мамаева свалилась еще одна напасть – с ним и его женой Аланой хочет судиться ее бывший спутник, кикбоксер Александр Липовой, которого Мамаевы лишили родительских прав.

2. Мэйвезер намерен драться с Хабибом только по правилам бокса. Флойд уже даже знает, сколько заработает. Но реален ли вообще этот бой?

3. Бушманов уходит с поста старшего тренера молодежной сборной России. Сам он эту информацию опровергает. А еще уверяет, что не отдавал предпочтение спартаковцам при выборе состава.

4. Слух дня. Неймар хочет вернуться в «Барселону». Тень Месси не такая уж и угрожающая на фоне тени Мбаппе?

5. «Милан» не стал тянуть со слухами и оформил первый большой трансфер января, подписав молодого бразильца Пакету.

6. В НХЛ Овечкин оформил дубль и делит с Сиссарелли 9-е место в истории по голам в большинстве, Кузнецов набрал 10-е очко в сезоне, Тарасенко – 5-е. Другие результаты – здесь.

7. В НБА «Хьюстон» проиграл «Новому Орлеану», «Сан-Антонио» победил «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

8. Химки» в матче Евролиги в гостях проиграли турецкому «Фенербахче». Не помогли даже 26+8 от Шведа.

9. Во втором круге московского турнира Вера Звонарева обыграла Каролину Плишкову, Анастасия Павлюченкова – Валентини Грамматикопулу, а Дарья Касаткина – Ализе Корне. Все результаты – здесь.

10. Артуро Видаль оштрафован аж на 800 тысяч евро за участие в драке – это три его месячных зарплаты.

11. Россия без шансов для соперников лидирует в медальном зачете на Юношеских олимпийских играх с 27 золотыми наградами.

12. Мексиканский боксер Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов.

13. Ближайшие матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи. Такое же решение приняли в ФНЛ, а также в КХЛ и ВХЛ.

Цитаты дня:

«Конор был проституткой – проституткой и остался». Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз до сих пор не может остыть.

«Стрельцова наказали по всей строгости, потому что полицейская власть хотела показать свою беспристрастность. То же самое происходит и сейчас». Тема Кокорина и Мамаева не оставила в стороне даже Дмитрия Дюжева.

«Когда женщина видит полуголых мужчин в спортивной форме – это грех». Генеральный прокурор Ирана выступил против женщин на футбольных стадионах.

«Мне жаль, что Месси не взял испанское гражданство, он уже был бы чемпионом мира». Сильное заявление экс-тренера сборной Аргентины