Кокорин на очной ставке признал, что оскорблял Пака по национальному признаку

Вчера в московском СИЗО «Бутырка» провели 12 очных ставок по делу форварда Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

Со стороны нападавших в них приняли участие Александр и Кирилл Кокорины, и еще один их друг, со стороны пострадавших: чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

По итогам ставок Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку, при этом чиновник не простил Мамаева и по-прежнему выдвигает в его адрес те же обвинения, что и к остальным участникам драки.

Кроме того, в деле появился отягчающий фактор – избиение группой лиц, а не одним человеком.

Напомним, ранее сообщалось, что компания дразнила Пака песней корейского исполнителя Psy – Gangnam Style, а также обзывала его китайцем.

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