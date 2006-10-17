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    Mundo Deportivo: Неймар хочет вернуться в «Барселону»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону».

    По информации каталонского издания Mundo Deportivo, бразилец неоднократно на встречах с руководителями «Барсы» намекал на свое желание вернуться. Также Неймар скучает по коллективу, сложившемуся в «Барселоне», и продолжает с ними общаться.

    26-летнему игроку не нравится, что в Париже он оказался в тени 19-летнего Килиана Мбаппе, ему сложно искать мотивацию для игры в матчах чемпионата и Кубка Франции. Неймара часто атакуют и провоцируют игроки соперника, что выводит его из себя.

    Когда Неймар переходил в «ПСЖ» в 2017-м, президент Нассер аль-Хелайфи обещал ему борьбу за победу в Лиге чемпионов и индивидуальные призы, однако Неймар не был номинирован на «Золотой мяч» и The Best в этом году.

    Также бразильцу не нравится климат в Париже, его гораздо больше в этом плане привлекает Барселона. 

    О желании Неймара уйти из «ПСЖ» сообщалось в преддверии летнего трансферного окна-2018. Основными претендентами назывались «Реал» и «Барселона», однако мадридский клуб выступил с официальным заявлением о нежелании покупать футболиста.

    Кажется, Неймар уйдет из «ПСЖ». Единственный претендент – «Реал»

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