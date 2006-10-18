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    Бушманов о выборе состава молодежки: «Я не симпатизировал спартаковцам»

    Теги Спартак сборная России U-21 премьер-лига Россия Евгений Бушманов Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о том, как выбирал состав команды.

    – По ходу отборочного цикла вас часто критиковали за то, что при выборе состава вы отдавали предпочтение спартаковцам.

    – Я не симпатизировал спартаковцам или кому-то еще. Старался не обращать внимания на такие комментарии. Никаких клубных предпочтений с моей стороны не было.

    Во главу угла ставил свое видение футбола и видение конкретных игроков. Старался действовать объективно и вызывать тех, кто, на мой взгляд, на тот или иной момент лучше других нам подходил.

    – Встречали противостояние со стороны клубов?

    – Нам все-таки удалось за этот цикл наладить контакт с клубами. Возможно, даже где-то получилось развернуть клубы лицом к своим молодым футболистам. Возможно, это не только наша заслуга – здесь сказывается и непростая финансовая ситуация.

    Тем не менее в молодежной сборной 12-13 игроков сейчас выступают в РПЛ, это же о чем-то говорит. Кто-то даже выходит на ведущие позиции в своих командах. Так что, возможно, мы внесли какой-то вклад в этот процесс.

    – Так почему же сборная, составленная из игроков РПЛ, не выходит на чемпионат Европы, пропуская вперед сербов и австрийцев? Все условия же, вроде бы, были созданы.

    – Значит, пока мы не дотягиваем до этого уровня... Давайте смотреть объективно. Сербия очень стабильно прошла отборочный цикл, теряла очки, когда уже решила задачу. Нам этого, к сожалению, не удалось.

    Мы на равных боролись с Австрией, но чуть-чуть ей уступили, – сказал Бушманов.

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