Дмитрий Дюжев: «Стрельцова наказали по всей строгости, потому что полицейская власть хотела показать свою беспристрастность. То же самое происходит и сейчас»

Известный актер Дмитрий Дюжев поддержал форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Хочу напомнить вам одну грустную, но тем не менее поучительную историю. 26 мая 1958 года по подозрению в изнасиловании был задержан футболист московского Эдуард Стрельцов.

Узнав о наличии уголовного дела в отношении спортсмена, руководитель государства Н.С. Хрущев распорядился наказать Стрельцова по всей строгости. Следствие и суд, выполняя политическую волю, обеспечили вынесение футболисту обвинительного приговора, несмотря на то, что уголовное дело содержало множество противоречий и вина Стрельцова была под большим сомнением.

Этот обвинительный приговор стоил Стрельцову, олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта, одному из лучших футболистов в отечественной истории, пяти лет жизни. Наша страна на много лет потеряла талантливого футболиста, который мог принести немало побед сборной СССР и московскому «Торпедо».

Причиной жесткого, сурового и незаслуженного наказания стала политическая конъюнктура. В тот момент было очень выгодно показать общественности, что полицейская власть настолько сильна и беспристрастна, что даже известный спортсмен, кумир молодежи может быть наказан и отправлен в колонию.

С подобной ситуацией мы сталкиваемся и сейчас. Я ни в коем случае не хочу сравнивать футбольный талант Стрельцова и Кокорина с Мамаевым. Важно обратить внимание на другое: государство в этом деле ведет себя исключительно так, чтобы получить максимальное одобрение у возмущенного общества. Господи, сохрани нашу Россию от всякого зла!» – написал Дюжев.

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