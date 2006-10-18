НБА. «Хьюстон» примет «Новый Орлеан», «Сан-Антонио» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Во второй день регулярного чемпионата сезона НБА-2018/19 пройдут 11 матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет на своей площадке «Новый Орлеан» Энтони Дэвиса.
«Сан-Антонио» встретится дома с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.30, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.