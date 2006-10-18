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    НБА. «Хьюстон» примет «Новый Орлеан», «Сан-Антонио» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

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    Во второй день регулярного чемпионата сезона НБА-2018/19 пройдут 11 матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет на своей площадке «Новый Орлеан» Энтони Дэвиса.

    «Сан-Антонио» встретится дома с «Миннесотой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Милуоки
    Дата проведения
    18 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Бруклин
    Дата проведения
    18 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Мемфис
    Дата проведения
    18 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Майами
    Дата проведения
    18 октября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Атланта
    Дата проведения
    18 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Кливленд
    Дата проведения
    18 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Новый Орлеан
    Дата проведения
    18 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Миннесота
    Дата проведения
    18 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Юта
    Дата проведения
    18 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Даллас
    Дата проведения
    18 октября, 05.30, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Денвер
    Дата проведения
    18 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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