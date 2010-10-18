Экс-ассистент Марадоны: «Месси нужно было играть за Испанию, он стал бы чемпионом мира»

Бывший тренер по фитнесу сборной Аргентины Фернандо Синьорини, работавший в тренерском штабе , полагает, что форварду «Барселоны» Лионелю Месси стоило выступать за сборную Испании.

«Мне жаль, что Месси не взял испанское гражданство, он уже был бы чемпионом мира. Но люди тогда сказали бы, что Лионель предал свою родину. Месси отказался от многих привилегий.

Ему не нужно возвращаться в сборную Аргентины и в «Ньюэллс Олд Бойз» тоже.

К сожалению для всех тех, кто восхищается Месси, он больше не может платить высокую цену за ту беспощадную критику: люди говорят, что он равнодушен и не поет гимн», – сказал Синьорини.