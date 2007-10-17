Канело подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на 365 миллионов долларов. Это рекорд в истории спорта

Чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN. Контракт рассчитан на трансляцию 11 боев мексиканца за пять лет. По условиям сделки Канело гарантированно получит 365 миллионов долларов.

Контракт Альвареса – рекордный в истории спорта. Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту «Нью-Йорк Янкиз» Джанкарло Стэнтону, который в 2014 году подписал контракт с «Майами Марлинз» на 13 лет и 325 миллионов долларов.

Первый бой по контракту с DAZN Альварес проведет 15 декабря против британца Рокки Филдинга. Поединок пройдет за титул WBA во втором среднем весе.