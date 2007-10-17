Евролига. 26+8 от Шведа не помогли «Химкам» в игре с «Фенербахче», «Баскония» против «Олимпиакоса» и другие матчи

Сегодня проходят четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19. Подмосковные «Химки» Алексея Шведа (26 очков, 8 передач) в гостях проиграли турецкому «Фенербахче».
испанская «Баскония» принимает греческий «Олимпиакос».
Евролига
Регулярный чемпионат
2-й тур
- Дата проведения
- 17 октября, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Мицич (14), Морман (14), Данстон (4), Андерсон (3), Бобуа (0) – старт; Симон (17), Пляйсс (12 + 7 подборов), Балбай (8), Мотум (4), Ларкин (3).
- Дата проведения
- 17 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Мелли (16), Датоме (14 + 8 подборов), Слукас (13), Веселы (12), Гудурич (5) – старт; Диксон (14), Калинич (10), Эннис (5), Ловернь (4), Махмутоглу (0), Гюлер (0).
- Дата проведения
- 17 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Кирольбет Баскония
- Шенгелия (15), Грэйнджер (9), Хиллиард (8), Пуарье (6), Гарино (5), Дженнинг (3), Вильдоса (2), Шилдс (2), Диоп (2), Фойгтманн (2), Уэртас (0), Гонсалес (0).
- Олимпиакос
- Милутинов (15), Уильямс-Госс (11), Тупан (11), Стрелниекс (10), Спанулис (9), Папаниколау (8), Принтезис (4 + 11 перехватов), Богрис (2), Манцарис (0), Тимма (0), Везенков (0), Ледэй (0).
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Реал Испания – 1-0, Милан Италия – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Бавария Германия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Гран-Канария Испания – 1-1, Дарушафака Турция – 1-1, Жальгирис Литва – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Химки Россия – 0-2, Барселона Испания – 0-2, Будучность Черногория – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.