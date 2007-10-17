Евролига. 26+8 от Шведа не помогли «Химкам» в игре с «Фенербахче», «Баскония» против «Олимпиакоса» и другие матчи

Сегодня проходят четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19. Подмосковные «Химки» Алексея Шведа (26 очков, 8 передач) в гостях проиграли турецкому «Фенербахче».

испанская «Баскония» принимает греческий «Олимпиакос».

Евролига

Регулярный чемпионат

2-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Реал Испания – 1-0, Милан Италия – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Бавария Германия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Гран-Канария Испания – 1-1, Дарушафака Турция – 1-1, Жальгирис Литва – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Химки Россия – 0-2, Барселона Испания – 0-2, Будучность Черногория – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.