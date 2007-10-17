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    Евролига. 26+8 от Шведа не помогли «Химкам» в игре с «Фенербахче», «Баскония» против «Олимпиакоса» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Баскетбол

    Сегодня проходят четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19. Подмосковные «Химки» Алексея Шведа (26 очков, 8 передач) в гостях проиграли турецкому «Фенербахче».

    испанская «Баскония» принимает греческий «Олимпиакос».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    2-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Жальгирис Литва 79:93 (19:19, 13:27, 16:22, 31:25)
    Дата проведения
    17 октября, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Мицич (14), Морман (14), Данстон (4), Андерсон (3), Бобуа (0) – старт; Симон (17), Пляйсс (12 + 7 подборов), Балбай (8), Мотум (4), Ларкин (3).
    Жальгирис
    Дэвис (18 + 7 подборов), Янкунас (11), Уолтерс (9 + 7 передач), Уолкап (7), Милакнис (6) – старт; Вестерманн (17 + 5 потерь), Григонис (7), Улановас (6), Уайт (5), Каваляускас (4), Бирутис (3), Сабецкис (0).

    Фенербахче Турция  –  Химки Россия 93:85 (28:21, 26:22, 12:20, 27:22)
    Дата проведения
    17 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Мелли (16), Датоме (14 + 8 подборов), Слукас (13), Веселы (12), Гудурич (5) – старт; Диксон (14), Калинич (10), Эннис (5), Ловернь (4), Махмутоглу (0), Гюлер (0).
    Химки
    Швед (26 + 8 передач + 6 потерь), Крокер (17), Мики (12), Гилл (10), Бост (8 + 6 перехватов) – старт; Томас (6), Маркович (3), Дженкинс (3), Зубков (0).

    Кирольбет Баскония Испания  –  Олимпиакос Греция 56:70 (4 четверть)
    Дата проведения
    17 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Кирольбет Баскония
    Шенгелия (15), Грэйнджер (9), Хиллиард (8), Пуарье (6), Гарино (5), Дженнинг (3), Вильдоса (2), Шилдс (2), Диоп (2), Фойгтманн (2), Уэртас (0), Гонсалес (0).
    Олимпиакос
    Милутинов (15), Уильямс-Госс (11), Тупан (11), Стрелниекс (10), Спанулис (9), Папаниколау (8), Принтезис (4 + 11 перехватов), Богрис (2), Манцарис (0), Тимма (0), Везенков (0), Ледэй (0).

    AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Реал Испания 73:74 (4 четверть)
    Дата проведения
    17 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча
    AX Армани Эксчейндж Олимпия
    Фонтеккьо (0) – старт; Джеймс (18 + 6 передач), Мицов (18), Тарчевски (8), Гудайтис (7), Бертанс (6), Брукс (6 + 10 подборов), Джерреллс (3), Недович (3), Кузминскас (2), Делла Валле (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Реал Испания – 1-0, Милан Италия – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Бавария Германия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Гран-Канария Испания – 1-1, Дарушафака Турция – 1-1, Жальгирис Литва – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Химки Россия – 0-2, Барселона Испания – 0-2, Будучность Черногория – 0-2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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