Москва (WTA). 2-й круг. Звонарева сыграет с Плишковой, Касаткина встретится с Корне

Во втором круге московского турнира Вера Звонарева сыграет с Каролиной Плишковой, Анастасия Павлюченкова встретится с Валентини Грамматикопулу, а Дарья Касаткина поборется с Ализе Корне.
ВТБ Кубок Кремля
Москва, Россия
15 – 21 октября 2018
Premier
Призовой фонд – 867 766 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 17 октября, 12.00
- Дата проведения
- 17 октября, 16.30
- Дата проведения
- 17 октября, 12.00
- Дата проведения
- 17 октября, 13.30
- Дата проведения
- 17 октября, 09.00
- Дата проведения
- 17 октября, 09.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.30
- Дата проведения
- 17 октября, 10.30