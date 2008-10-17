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    Москва (WTA). 2-й круг. Звонарева сыграет с Плишковой, Касаткина встретится с Корне

    Теги результаты WTA ВТБ Кубок Кремля Теннис

    Во втором круге московского турнира Вера Звонарева сыграет с Каролиной Плишковой, Анастасия Павлюченкова встретится с Валентини Грамматикопулу, а Дарья Касаткина поборется с Ализе Корне.

    ВТБ Кубок Кремля

    Москва, Россия

    15 – 21 октября 2018

    Premier

    Призовой фонд – 867 766 долларов

    Крытые корты, хард

    Второй круг

    Валентини Грамматикопулу (Греция) Анастасия Павлюченкова (Россия)
    Дата проведения
    17 октября, 12.00
    Онлайн матча

     

    Ализе Корне (Франция) Дарья Касаткина (Россия)
    Дата проведения
    17 октября, 16.30
    Онлайн матча

     

    Кики Бертенс (Голландия) Александра Саснович (Беларусь)
    Дата проведения
    17 октября, 12.00
    Онлайн матча

     

    Дарья Гаврилова (Австралия) Йоханна Конта (Великобритания)
    Дата проведения
    17 октября, 13.30
    Онлайн матча

     

    Анетт Контавейт (Эстония) Кристина Младенович (Франция)
    Дата проведения
    17 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Онс Жабер (Тунис) Слоун Стивенс (США)
    Дата проведения
    17 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Анастасия Севастова (Латвия) Юлия Путинцева (Казахстан)
    Дата проведения
    17 октября, 10.30
    Онлайн матча

     

    Вера Звонарева (Россия) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.30
    Онлайн матча

     

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