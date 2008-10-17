Москва (WTA). 2-й круг. Звонарева сыграет с Плишковой, Касаткина встретится с Корне

Во втором круге московского турнира Вера Звонарева сыграет с Каролиной Плишковой, Анастасия Павлюченкова встретится с Валентини Грамматикопулу, а Дарья Касаткина поборется с Ализе Корне.

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

15 – 21 октября 2018

Premier

Призовой фонд – 867 766 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг