«Фламенго» подтвердил переход хавбека Пакеты в «Милан» в январе

Руководство «Фламенго» подтвердило, что полузащитник Лукас Пакета перейдет в в январе.

Генеральный директор и вице-президент бразильского клуба собрали специальную пресс-конференцию, на которой подробно рассказали о причинах продажи 21-летнего хавбека.

«Нам больше не нужно ждать. хотел сохранить Пакету и продлить с ним контракт. Но поиграть в Европе – мечта для многих футболистов... «Милан» – гигантский клуб.

Мы не могли воплотить его мечты, ведь [в Бразилии] он не мог бы поиграть против таких игроков, как Месси, Неймар и Криштиану Роналду. Мы попытались продлить контракт, но он хотел играть в Европе.

«Фламенго» вел переговоры, и нам удалось сохранить его до конца года, прежде чем он уедет в январе.

Около 10 клубов претендовало на игрока, но предложение «Милана» было лучшим, и это хорошо для него. Там играл Кака, который творил историю. Я думаю, что в настоящий момент «Милан» в хорошем состоянии. Есть Леонардо, Мальдини... Они знают, что делают.

Мы ничего не знаем о каком-либо интересе со стороны «Реала». Есть ли возможность? Мы подписали контракт с «Миланом» и будем его уважать», – сказал генеральный директор «Фламенго».

Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро.

Пакета в 2016 году дебютировал за первую команду «Фламенго». В этом году он впервые был приглашен в сборную Бразилии, но пока не провел за нее ни одного матча.