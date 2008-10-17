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    Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев хотят изменить меру пресечения.

    «Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», – заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

    Кокорин и Мамаев взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Также в СИЗО находится младший брат Кокорина Кирилл и еще один соучастник драк.

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