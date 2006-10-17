Жена Мамаева лишила отцовства кикбоксера Липового. Он намерен судиться

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой сообщил, что мать его ребенка, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – Алана – лишила его отцовства.

– Подтверждаю эту информацию. Сегодня был в ЗАГСе и увидел документы с прочерком в графе отцовства. Для меня это было шоком. Они изначально просили изменить фамилию из-за того, что им неудобно возить ребенка в садик, вылетать из страны и т.д.

Хотя им беспрепятственно делал все справки, которые от меня требовали. В документе о лишении отцовства сказано, что добровольно отказываюсь от ребенка и не хочу его видеть.

Но я приезжал неоднократно в Краснодар, виделся с сыном. Но редко – из-за определенных неудобств. Все-таки работаю и живу в Москве.

По крайней мере, это не мужской поступок. Получил удар исподтишка именно в тот момент, когда узнал историю Мамаева. И решил через своего адвоката ходатайствовать о смягчении ему меры, потому что у них воспитывается мой сын.

– Теперь будете судиться с ними?

– Конечно. Мой адвокат Вадим Лялин все отсудит и все восстановит. Просто зря они затеяли эту войнушку. Очень неожиданно. Думаю, что от этого они нисколько не выиграют.

– Поддерживаете с Аланой отношения после развода?

– С ней шесть лет не общаюсь. Ситуация очень неприятная для меня. Просто шок. Пришел сегодня, а там прочерк в отцовстве. Понимаю, что хотели фамилию изменить, но зачем отцовства лишать? Отцовства лишают, если папа невменяемый или добровольно отказывается.

Редко приезжал, признаю. Но они сами такие условия создали. То морозились, то телефоны не брали. Потом Алана сказала: «Кто ищет, тот всегда найдет». Не хочется, честно говоря, эту история ворошить.

Если бы сам Мамаев позвонил и сказал: «Не надо больше денег», я бы перестал переводить средства. Сам для сына откладываю. Надеюсь, Алекс вырастет, будет с моей фамилией ходить и прославлять ее.

– Теперь у Мамаева, помимо его уголовного дела, появилось еще одно?

– Да, конечно. По всей строгости закона буду спрашивать с него и со свидетелей, которые дали ложные показания. Просто так это не оставлю, – сказал Липовой.

Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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